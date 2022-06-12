Путин вручил Никите Михалкову звезду Героя Труда

Российский президент Владимир Путин при личной встрече с кинорежиссером Никитой Михалковым 12 июня преподнес ему звезду Героя Труда, которой глава Союза кинематографистов удостоился еще два года назад по случаю собственного 75-летия. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Рад вручить знак Героя Труда выдающемуся кинорежиссёру Никите Сергеевичу Михалкову, человеку уникального творческого дарования, потрясающей работоспособности и обострённого чувства Родины", - произнес Путин, вручая государственные премии в День России.

По мнению президента, все, за что берется Михалков, становится значимым событием в общественно-культурной жизни страны.

Отметим, что одним из лауреатов госпремий в нынешнем году стал конструктор Владимир Травуш, чье имя связано с возведением "Лахта Центра" в Петербурге.

Фото: скриншот программы "Бесогон.ТВ" / YouTube