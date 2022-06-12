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Новости 14:44

В Петербурге открыли отреставрированную Венеру Коломенскую

фото ЗакС политика В Петербурге открыли отреставрированную Венеру Коломенскую

После затянувшейся реставрации в петербургском сквере в Дровяном переулке торжественно открыли достопримечательность Адмиралтейского района - скульптуру Венеры Коломенской. Событие осветил в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Борис Вишневский, приехавший на церемонию. В "день Венеры" участники мероприятия высадили новые растения и организовали праздничный стол. 

Деньги на восстановление памятника, как отмечает городское издание "Бумага", собирали сами граждане. Скульптура известна тем, что ее считают прототипом возлюбленной поэта Александра Блока и что ее регулярно разукрашиют и наряжают в разные одежды местные жители.

фото: ВишНевское время / Telegram


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