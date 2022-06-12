Взрыв газа в жилом доме под Петербургом привел к двум уголовным делам

Управление СК по Ломоносовскому району Ленобласти возбудило два уголовных дела в связи с взрывом газа, случившимся накануне в жилой пятиэтажке в поселке Русско-Высоцкое, сообщает пресс-служба ведомства. Дела возбудили по статьям 168 УК (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, повлекшее причинение крупного ущерба) и 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В результате происшествия двоих людей 28 и 30 лет пришлось госпитализировать, а всех 28 постоянно проживающих в подъезде граждан расселить. Как рассказал ТАСС глава районной администрации Алексей Кондрашов, двоих жильцов расположили в центре временного размещения при местной школе. После ремонтных работ жильцов обещают вернуть в квартиры.

Согласно предварительной версии, взрыв случился из-за скопления газа на кухне и неосторожного обращения с огнем.