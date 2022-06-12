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Новости 12 июня, 17:17

На Урале жертвам спецоперации открыли памятник в виде буквы Z из железнодорожной рельсы

фото ЗакС политика На Урале жертвам спецоперации открыли памятник в виде буквы Z из железнодорожной рельсы

По случаю Дня России в Екатеринбурге 12 июня торжественно открыли памятник, посвященный жертвам военной спецоперации на Украине. Объект представляет собой металлическую букву Z, исполненную в цветах георгиевской ленты.

"Мы помним и чтим тех, кто не вернулся, выполняя специальные задачи", - произнес на церемонии генерал-майор Олег Брагин после минуты молчания.

Как сообщается на сайте Минобороны, памятник изготовлен из железнодорожной рельсы.

Напомним, что в последний раз профильное министерство официально объявляло о боевых потерях на Украине 25 марта, когда погибшим был признан 1351 российский военнослужащий.

фото: mil.ru


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