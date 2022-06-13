В Петербурге возбудили дело из-за незаконного содержания пантеры в заказнике

Проверочный визит сотрудников природоохранной прокуратуры на территорию заказника "Южное побережье Невской губы" повлек за собой возбуждение административных дел, о чем говорится на сайте ведомства.

Силовики остановили владельца пантеры, с которой фотографировались посетители. Отмечается, что хозяин животного при виде правоохранителей попытался скрыться.

При проверке у мужчины не оказалось ветеринарных документов, а имевшаяся лицензия позволяла содержать и использовать пантеру исключительно за пределами Петербурга. Дела возбудили по статьям 8.37 и 8.35 КоАП, по которым нарушителю грозит штраф и возможная конфискация животного.

фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга