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Новости 10:21

Дома в Кировском районе подключат к новым сетям водоснабжения

фото ЗакС политика Дома в Кировском районе подключат к новым сетям водоснабжения

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" продолжают проводить реконструкцию водопроводных сетей на участке проспекта Стачек от от Промышленной улицы до улицы Трефолева, информирует пресс-служба Смольного.

Благодаря замене сетей более 20 домов получат модернизированное водоснабжение — в том числе поликлиника и районная администрация.

Протяжённость обновлённой ветки водопровода — 3,5 км. "Водоканал" уже завершил 30% от общего объёма необходимых работ.

Полностью завершиться обновление системы с последующим благоустройством прилегающих территорий должно в июле 2023 года.


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