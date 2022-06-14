Дома в Кировском районе подключат к новым сетям водоснабжения

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" продолжают проводить реконструкцию водопроводных сетей на участке проспекта Стачек от от Промышленной улицы до улицы Трефолева, информирует пресс-служба Смольного.

Благодаря замене сетей более 20 домов получат модернизированное водоснабжение — в том числе поликлиника и районная администрация.

Протяжённость обновлённой ветки водопровода — 3,5 км. "Водоканал" уже завершил 30% от общего объёма необходимых работ.

Полностью завершиться обновление системы с последующим благоустройством прилегающих территорий должно в июле 2023 года.