С начала года нетрезвых петербуржцев оштрафовали на 340 тысяч рублей

Практически три тысячи жителей Петербурга, пребывавших в общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, были оштрафованы в период с января по апрель текущего года, информирует главное управление Федеральной службы судебных приставов Северной столицы.

Так, в принудительном порядке за первые четыре месяца 2022-го с горожан взыскали 340 тысяч рублей. Напомним, что употребление спиртных напитков на публике влечёт наложение административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей либо до 15 суток в спецприёмнике.

Наконец, жители города на Неве, пребывавшие в общественных местах нетрезвыми - почти тысяча человек - были совокупно оштрафованы за данное правонарушение на 106 тысяч рублей.