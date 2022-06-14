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Новости 11:28

С начала года нетрезвых петербуржцев оштрафовали на 340 тысяч рублей

фото ЗакС политика С начала года нетрезвых петербуржцев оштрафовали на 340 тысяч рублей

Практически три тысячи жителей Петербурга, пребывавших в общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, были оштрафованы в период с января по апрель текущего года, информирует главное управление Федеральной службы судебных приставов Северной столицы.

Так, в принудительном порядке за первые четыре месяца 2022-го с горожан взыскали 340 тысяч рублей. Напомним, что употребление спиртных напитков на публике влечёт наложение административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей либо до 15 суток в спецприёмнике.

Наконец, жители города на Неве, пребывавшие в общественных местах нетрезвыми - почти тысяча человек - были совокупно оштрафованы за данное правонарушение на 106 тысяч рублей.


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