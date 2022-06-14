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Новости 12:19

Прокуратура запросила реальный срок для художницы Цветковой* из-за её анатомических рисунков

фото ЗакС политика Прокуратура запросила реальный срок для художницы Цветковой* из-за её анатомических рисунков

В Комсомольске-на-Амуре государственный обвинитель в лице прокурора запросил реальный срок заключения для художницы Юлии Цветковой* за её чрезмерно подробные, по версии правоохранителей, рисунки женского тела, делится "Холод".

Прокуратура считает три года и два месяца колонии сроком, в течение которого девушка может искупить вину за свершённое правонарушение.

Цветкову*, неоднократно заявлявшую о необходимости снять табу с женской физиологии, обвиняют по статье о распространении порнографии (пункт "б" ч.3 ст. 242 УК РФ). Поводом для претензий к девушки стали рисунки женских тел, которые она публиковала в своих группах "ВКонтакте", посвященных бодипозитиву и секс-просвещению.

Прокурор смог только с четвёртого раза утвердить обвинительное заключение по делу Цветковой, писала ранее "Медиазона"**. Суд проходил в закрытом режиме.

*Минюст внёс Юлию Цветкову в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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