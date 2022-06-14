Правительство доплатит компаниям за трудоустройство уволенных в 2022 году россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке предприятий и организаций, набирающих в штат уволенных или находящихся под риском увольнения в 2022 году сотрудников, сообщила 14 июня пресс-служба правительства.

"Решение касается трудоустройства безработных, которые были уволены в 2022 году в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата. Также программа охватит тех граждан, кто в 2022 году был переведён на постоянную работу к другому работодателю, но теперь находится под риском увольнения, в том числе отправлен в неоплачиваемый отпуск, переведён на неполный рабочий день", — гласит сообщение на сайте кабмина.

Также претендовать на получение в 2022 году господдержки смогут работодатели, трудоустраивающие беженцев из Украины и Донецкой и Луганской народных республик.

Выплачиваемая работодателям субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, а также на количество трудоустроенных и на сумму страховых взносов. При этом первый платеж поступит предприятию спустя месяц после трудоустройства, второй — через три месяца, а третий — через полгода.