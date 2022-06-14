В Совфеде не видят смысла объявлять дополнительный призыв

Глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев не увидел необходимости в дополнительной мобилизации сил для участия в спецоперации на Украине, сообщило 14 июня ТАСС. По мнению сенатора, для этого вполне хватит отправляющихся в Донбасс добровольцев.

"Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка", — высказался он.

При этом Бондарев выразил мнение, что достижение целей спецоперации является лишь "вопросом времени", а также обвинил украинских военнослужащих в том, что те якобы прикрываются мирным населением как живым щитом и потому не дают возможности "идти семимильными шагами".