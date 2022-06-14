В Петербурге на 10% увеличился прожиточный минимум

Начиная с 9 июня текущего года в Северной столице на 10% возросла величина прожиточного минимума, информирует пресс-служба Смольного.

Отныне данная величина на душу населения составляет 14 476 рублей (+ 1316 рублей по сравнению с 2021 годом), для трудоспособного населения — 15 779 рублей (+ 1435 рублей), для пенсионеров — 12 450 рублей (+ 1133 рублей), для детей — 14 042 рублей (+ 1277 рублей).

Добавим также, что с 1 июня в Ленинградской области возрос на 10% МРОТ и уровень прожиточного минимума. Минимальный размер оплаты труда составил 15 950 рублей, а прожиточный минимум — 14 059 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 15 324 рубля, пенсионеров — 12 091 рублей, детей — 13 638 рублей.