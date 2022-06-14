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Новости 16:41

ФСБ задержала москвичку, заподозренную в госизмене

фото ЗакС политика ФСБ задержала москвичку, заподозренную в госизмене

Следственное управление Федеральной службы безопасности отчиталось о задержании женщины, подозреваемой по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ), информирует ТАСС.

Правоохранители задержали жительницу Москвы Е. С. Завалишину.

Дело москвички направлено в суд. ФСБ ходатайствует о помещении её в следственный изолятор. 

Какие-либо иные подробности уголовного разбирательства на данный момент не приводятся.

Напомним также, ранее в Госдуме на фоне "специальной военной операции" предложили приравнять "переход на сторону противника" к государственной измене.


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