ФСБ задержала москвичку, заподозренную в госизмене

Следственное управление Федеральной службы безопасности отчиталось о задержании женщины, подозреваемой по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ), информирует ТАСС.

Правоохранители задержали жительницу Москвы Е. С. Завалишину.

Дело москвички направлено в суд. ФСБ ходатайствует о помещении её в следственный изолятор.

Какие-либо иные подробности уголовного разбирательства на данный момент не приводятся.

Напомним также, ранее в Госдуме на фоне "специальной военной операции" предложили приравнять "переход на сторону противника" к государственной измене.