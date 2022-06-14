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Новости 17:20

Фестиваль курдского кино состоится в Петербурге

фото ЗакС политика Фестиваль курдского кино состоится в Петербурге

Первый Международный курдский кинофестиваль проведут в петербургском  кинотеатре Каро 11 "Охта" с 1 по 13 июля.

Мероприятие посвящено 85-летию со дня рождения режиссера Йылмаза Гюнея. Запланирован показ его фильма "Дорога", который в 1982 году стал призером Каннского кинофестиваля.

В конкурсную часть фестиваля вошли фильмы из восьми стран, снятые режиссерами из Ближнего Востока и Западной Европы. Сразу несколько картин рассказывает о борьбе курдского народа против признанного террористическим и запрещенного в России ИГИЛ.

Фестивали курдского кино ежегодно проходят в различных городах мира. В 2021-м его провели в Москве.  

Фото: Кадр фильма "Девушки солнца"


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