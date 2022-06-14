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Новости 14 июня, 17:58

Смольный сообщил об улучшении жилищных условий у 155 тысяч семей в 2021 году

фото ЗакС политика Смольный сообщил об улучшении жилищных условий у 155 тысяч семей в 2021 году

В прошлом году не менее 150 тысяч петербургских семей улучшили свои жилищные условия благодаря программам государственной поддержки, известили профильные чиновники в ходе заседания в Смольном, делится пресс-служба городской администрации.

Градоначальник Александр Беглов при этом сообщил, что в 2021 году во вверенном ему городе было введено в эксплуатацию свыше 3 млн квадратных метров жилья.

"Мы оказываем содействие горожанам в получении и приобретении квартир, улучшаем жилищные условия очередников. С 2015 года городская очередь сократилась на 75 тысяч семей. Практически в каждом втором доме проведены различные виды капитального ремонта", - поведал о достижениях Беглов.

В прошлом году на программу "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга" было выделено 67,3 млрд рублей. Из городской казны на данные цели заложили более 51 млрд рублей.

Как итог, благодаря данной программе 155 тысяч семей Северной столице смогли улучшить свои жилищные условия. Этот показатель, по информации Смольного, на 23,5% обошёл установленный по умолчанию.

Добавим также, на поддержку жителей коммуналок в 2022 году из бюджета Петербурга собирались выделить почти 4 млрд рублей.


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