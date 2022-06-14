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Новости 14 июня, 18:07

В парламенте Петербурга предложили ввести налоговые послабления для адвокатов

фото ЗакС политика В парламенте Петербурга предложили ввести налоговые послабления для адвокатов

Законодательное собрание Петербурга может инициировать проект федерального закона, который распространит применение упрощенной системы налогообложения (УСН) на лиц, осуществляющих адвокатскую деятельность и имеющих статус адвоката.

Авторами проекта выступили депутаты Михаил Барышников, Всеволод Беликов ("Единая Россия") и Ольга Герасина ("Новые люди"). Они предложили внести изменение в Налоговый кодекс России.

В пояснительной записке к документу говорится, что доход индивидуальных предпринимателей от деятельности по оказанию юридических услуг по УСН может составлять 6%. В то же время адвокаты, занимающиеся аналогичной деятельностью, этого лишены. Для них ставка составляет 13%, а при доходе свыше 5 млн — 15%.

Согласно проекту, лицо, ставшее адвокатом, будет вправе уведомить о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней с даты получения адвокатского статуса.


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