В Петербурге стартовал юбилейный ПМЭФ

Петербургский экономический форум начал свою работу 15 июня. Он продлится до субботы. Сейчас на площадке КВЦ "Экспофорум" работают выставочные стенды компаний и регионов. В 2022 году форум отмечает свое 25-летие.

Деловая программа, в рамках которой будут выступать приглашенные спикеры, начнется 16 июня. О желании посетить форум заявляли главы Донецкой и Луганской народных республик, а также представитель запрещенного в России движения "Талибан"*.

В этом году в ПМЭФ примут участие представители более чем 115 стран, включая Россию. В третий день работы форума планируется пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Присоединиться к мероприятию можно было за 960 тысяч рублей. Посещение пленарного заседания, на котором ожидается выступление Путина, в эту стоимость не входит.

* Талибан – исламистское движение, которое внесено в список организаций, объявленных в России террористическими, его деятельность запрещена

Константин Леньков