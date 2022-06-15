ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:59

В Петербурге стартовал юбилейный ПМЭФ

фото ЗакС политика В Петербурге стартовал юбилейный ПМЭФ

Петербургский экономический форум начал свою работу 15 июня. Он продлится до субботы. Сейчас на площадке КВЦ "Экспофорум" работают выставочные стенды компаний и регионов. В 2022 году форум отмечает свое 25-летие. 

Деловая программа, в рамках которой будут выступать приглашенные спикеры, начнется 16 июня. О желании посетить форум заявляли главы Донецкой и Луганской народных республик, а также представитель запрещенного в России движения "Талибан"*.

В этом году в ПМЭФ примут участие представители более чем 115 стран, включая Россию. В третий день работы форума планируется пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Присоединиться к мероприятию можно было за 960 тысяч рублей. Посещение пленарного заседания, на котором ожидается выступление Путина, в эту стоимость не входит. 

* Талибан – исламистское движение, которое внесено в список организаций, объявленных в России террористическими, его деятельность запрещена 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама