Робот Дуняша на ПМЭФ: "В рот попадает - вмиг пропадает"

На Петербургском экономическом форуме представили робота-бариста Дуняшу. В течение четырех дней она будет радовать посетителей горячими напитками и мороженым. Кроме кофе и десерта, она предлагает участникам форума сделать селфи или записать видео.

- В рот попадает - вмиг пропадает, - шутит Дуняша, пока готовит кофе.

Среди клиентов оказался заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов, курирующий в регионе внедрение цифровых технологий.

- Кофе вкусный. Знаете, [Дуняша] достаточно реалистичная. Единственное, все круто, хороший русский язык, хорошо понимала, что я говорю. Интересно, что предложила, чем заняться, пока ждешь заказ. В этом плане есть какой-то интерактив. Единственное, мне кажется, общение должно быть более быстрым, - рассказал ЗАКС.Ру Козлов.

Представители Дуняши рассказали корреспонденту ЗАКС.Ру, что не хотели создавать реального человека, потому что слишком реалистичный образ может напугать клиентов.

Дуняша "родом" из Перми. По заявлению организаторов, это полностью российская разработка. Стоимость такого киоска для предпринимателей составит около 15 млн рублей.

Константин Леньков