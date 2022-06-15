Петербургские магазины фиксируют резкое падение выручки

Оборот розничной торговли в Северной столице в апреле 2022 года упал на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, информирует "Деловой Петербург" со ссылкой на данные Петростата. Ситуация достигла критической отметки ввиду падения продаж непродовольственных товаров — ретейлеры сообщили о сокращении выручки почти на 25% по сравнению с показателями годичной давности.

В то же время розничные продажи продовольственных товаров и табачных изделий упали не столь заметно (на 1%), при этом, если сравнивать с показателями 2021 года, то оборот упал на 6,2%.

Опрошенные "ДП" эксперты рассказали, что продажи "обвалились", потому что март отметился ажиотажным спросом на непродовольственную продукцию. Невысокая выручка в данном сегменте будет сохраняться на протяжении всего лета ввиду спада сезонной активности покупателей.

Согласно данным Петростата, кроме магазинов падение выручки фиксировали и предприятия общественного питания. Совокупный оборот упал на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом за марта оборот возрос на 20%, что может свидетельствовать о постепенном восстановлении сегмента общепита.