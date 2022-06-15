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Новости 11:28

Глава комитета по делам Арктики о ПМЭФ: "Впечатляет такое количество гостей"

фото ЗакС политика Глава комитета по делам Арктики о ПМЭФ: "Впечатляет такое количество гостей"

Председатель комитета Смольного по делам Арктики Герман Широков поделился с ЗАКС.Ру впечатлениями о Петербургском международном экономическом форуме. По словам чиновника, количество представленных участников мероприятия его впечатлило.

- После пандемии это ошеломляет. Конечно, впечатляет такое количество гостей, - сказал глава комитета.

Широков отметил, что на ПМЭФ особое внимание уделено Арктике, что особенно важно, учитывая перенесенный Международный арктический форум. Он подчеркнул, что "живое общение" лучше способствует развитию отношений, нежели телефонные разговоры.

- Биржа контактов, я бы так сказал. В любом случае. Телефонное общение, даже видеоконференцсвязь - это, конечно, хорошо, но общение "глаза в глаза" лучше, - добавил Широков.

Напомним, в 2022 году в ПМЭФ примут участие минимум 115 стран, включая Россию. Также о желании посетить форум заявляли главы Донецкой и Луганской народных республик. 

Константин Леньков


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