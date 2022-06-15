"Известия": Покупки по карте "Мир" можно будет совершать при помощи QR-кода

Начиная с 25 октября обслуживающие карты "Мир" банки смогут проводить операции покупки и возврата при помощи QR-кодов в смартфонах клиентов, сообщили 15 июня "Известия" со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы. Соответствующие операции смогут выполняться только после аутентификации владельца карты.

"QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты "Мир" формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии", — рассказали изданию в национальной платежной системе.

В банке "Открытие" допустили, что новый способ будет удобнее существующего сейчас в системе быстрых платежей. "Предполагается, что покупатель будет только открывать мобильное приложение банка и показывать QR-код продавцу. Сейчас же пользователям необходимо выполнить на порядок больше действий: включить камеру смартфона, отсканировать QR-код, открыть мобильное приложение и подтвердить платеж", — заявили в кредитной организации.