ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:23

Прокуратура предостерегла главу МО "Гавань" Вавилину от "экстремистской деятельности"

фото ЗакС политика Прокуратура предостерегла главу МО "Гавань" Вавилину от "экстремистской деятельности"

Глава муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилина сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что 14 июня к ней домой пришли сотрудники прокуратуры и полиции. В группе соцсети "ВКонтакте" инициативной группы "Мы против северного намыва" написали, что "пришли" и к активисту Игорю Пирогову. 

По словам Вавилиной, сотрудники правоохранительных органов вручили ей бумагу о предостережении от нарушения закона об экстремисткой деятельности. Такой деятельностью считаются чаепития у входа на пляж острова Декабристов, следует из опубликованного Вавилиной отрывка документа:

"Проведение указанных мероприятий органами исполнительной власти Санкт-Петербурга не согласовывались, при этом согласно информации правоохранительных органов, они могут быть сопряжены с экстремистской деятельностью, привести к столкновению с органами правопорядка в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а также повлечь массовые беспорядки".

Несколько месяцев Вавилина вместе с местными жителями борется против создания северного намыва компанией "ЛСР". Они проводят сбор подписей, оспаривают в суде государственную экологическую экспертизу, а также собираются у входа на перекрытый пляж для проведения чаепитий, прогулок и другого.

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Вавилина Нэлли Юрьевна 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама