Прокуратура предостерегла главу МО "Гавань" Вавилину от "экстремистской деятельности"

Глава муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилина сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что 14 июня к ней домой пришли сотрудники прокуратуры и полиции. В группе соцсети "ВКонтакте" инициативной группы "Мы против северного намыва" написали, что "пришли" и к активисту Игорю Пирогову.

По словам Вавилиной, сотрудники правоохранительных органов вручили ей бумагу о предостережении от нарушения закона об экстремисткой деятельности. Такой деятельностью считаются чаепития у входа на пляж острова Декабристов, следует из опубликованного Вавилиной отрывка документа:

"Проведение указанных мероприятий органами исполнительной власти Санкт-Петербурга не согласовывались, при этом согласно информации правоохранительных органов, они могут быть сопряжены с экстремистской деятельностью, привести к столкновению с органами правопорядка в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а также повлечь массовые беспорядки".

Несколько месяцев Вавилина вместе с местными жителями борется против создания северного намыва компанией "ЛСР". Они проводят сбор подписей, оспаривают в суде государственную экологическую экспертизу, а также собираются у входа на перекрытый пляж для проведения чаепитий, прогулок и другого.

София Саттарова