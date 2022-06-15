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Выборы 2021

Новости 12:33

"Единая Россия" выдвинула Алиханова на выборы губернатора Калининградской области

фото ЗакС политика "Единая Россия" выдвинула Алиханова на выборы губернатора Калининградской области

Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов примет участие в предстоящих губернаторских выборах от партии "Единая Россия": выдвижение состоялось на конференции реготделения ЕР, передаёт ТАСС.

"Действующему губернатору оказано доверие президента. Безусловно, "Единая Россия" должна его кандидатуру поддержать", — высказался секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Алиханов в свою очередь сообщил, что намерен лично возглавить свой избирательный штаб.

"В сентябре нам всем нужна только победа", — отметил действующий региональный глава.

Выборы нового областного главы пройдут осенью 2022 года.


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