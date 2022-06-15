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Новости 13:38

Филипп Киркоров и глава Ленобласти Дрозденко подписали соглашение о строительстве ТРК

фото ЗакС политика Филипп Киркоров и глава Ленобласти Дрозденко подписали соглашение о строительстве ТРК

В первый день Петербургского международного экономического форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и король российской эстрады Филипп Киркоров подписали соглашение о сотрудничестве региона и строительной компании ООО "Строительные решения", учредителем которой Киркоров числится. Сумма инвестиций составила 1,5 млрд рублей. 

- Очень красивый проект. Сегодня в рамках открытия ПМЭФ это, наверное, и должно было состояться. В это очень важное для всей страны время, экономики, развития… Это самое правильное время для того, чтобы презентовать и что-то новое представить. Я со своими друзьями начинаю этот бизнес. <...> Мы очень долго взвешивали - потянем, не потянем. Посидели, подумали, что сегодня как никогда мы должны быть рядом с нашим президентом, с нашей страной,  - рассказывал Киркоров.

Певец перед подписанием рассказал, что его многое связывает с Ленинградской областью. Здесь он начинал свою карьеру. Киркоров отказался называть сумму собственных вложений, ответив, что за свою карьеру достаточно заработал, чтобы построить ТРК. Объект должен появиться в Новосаратовке Всеволожского района в четвертом квартале 2023 года. Как рассказал Киркоров, комплекс будет называться "Звезда". 

Константин Леньков


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