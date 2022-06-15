Заброшенное здание в Большом Казачьем переулке ушло с молотка за 213 млн рублей

Компания ООО ПСГ "Металлстройпроект" купила на торгах заброшенный дом в Большом Казачьем переулке: финальная стоимость лота - 213,7 млн рублей, следует из релиза Российского аукционного дома.

Кроме здания, в лот был включён участок площадью 1,4 тысячи кв. метров. Теперь собственник может обустроить на приобретённой им территории в том числе гостиницу.

"Деловой Петербург" напоминает, что приобретённое ООО ПСГ "Металлстройпроект" здание ввели в эксплуатацию в 1906 году. Реновация объекта обсуждалась ещё с 90-х годов прошлого века. В 2000 году дом передали частному инвестору, однако он не смог справиться с возложенными на него обязанностями и привести объект в порядок. С "нулевых" здание пребывает в запустении.