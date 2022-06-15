Песков отказался давать прогнозы по признанию "Талибана"*

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 15 июня, что в настоящее время речи о признании Россией "Талибана"* не идет, передает ТАСС. При этом он сослался на гуманитарные проблемы в Афганистане, из-за которых, по словам представителя Кремля, Россия взаимодействует с Кабулом.

"В настоящий момент об этом речи не идет, мы об этом неоднократно говорили. Давать какие-то прогнозы бесполезно", — произнес Песков. Его заявление прозвучало в ответ на вопрос о перспективах признания афганского режима Россией, учитывая участие представителя "Талибана"* в работе Петербургского международного экономического форума.

"[В Афганистане] существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие страны вступать в определенные контакты с представителями талибов*", — развил свою мысль Песков.

* Талибан – исламистское движение, которое внесено в список организаций, объявленных в России террористическими, его деятельность запрещена