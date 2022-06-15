Чебыкин порассуждал об опасности VPN

Депутат Заксобрания Константин Чебыкин счел нужным предупредить 15 июня подписчиков своего Telegram-канала об опасности VPN-сервисов. В своем посте парламентарий указал, в частности, на возможность снижения скорости интернет-трафика при использовании таких сервисов, а также на опасность утечки персональных данных.

"Эксперты отмечают, что в связи с тем, что во время использования VPN может произойти утечка пользовательских данных, оставлять его включенным на постоянной основе не стоит", — сообщил депутат. По его словам, при заходе в онлайн-банк через VPN пользователь должен "принять превентивные меры, чтобы избежать утечки важных данных", а именно "обновить учетные данные, поставить ограничение на банковские переводы, запретить онлайн-платежи".

Кроме того, Чебыкин указал на то, что сервисы для обхода блокировок "видят и, вероятно, пользуются" данными о том, чем пользователи занимаются в интернете.

Заметим, что Чебыкин — далеко не первый, кого тревожит использование россиянами VPN-сервисов. Так, накануне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что использование бесплатного VPN чревато для пользователей потерей персональных данных, сообщал ТАСС. При этом она объявила мифом возможность полной анонимности в Сети, поскольку, по ее мнению, "любой специалист хорошего уровня цифровые следы человека может обнаружить, причем в короткий момент времени".