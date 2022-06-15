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Новости 15:18

Госдума приняла закон об упрощенной выдаче вида на жительство зарубежным IT-специалистам

фото ЗакС политика Госдума приняла закон об упрощенной выдаче вида на жительство зарубежным IT-специалистам

Госдума в третьем, итоговом чтении проголосовала за закон о праве иностранным IT-специалистам получать в упрощенном порядке вид на жительство в России, сообщила 15 июня пресс-служба нижней палаты парламента. Мера также распространяется на членов их семей.

Речь при этом идет о тех специалистах в сфере информационных технологий, которые трудятся в аккредитованных государством IT-компаниях. Таким иностранцам предполагается выдавать вид на жительство без требования предварительно получить разрешение на временное проживание.

Наконец, документ предполагает предоставление зарубежным IT-специалистам права трудоустраиваться без разрешения на работу или патента. Одновременно с этим их работодатели будут избавлены от необходимости получать разрешения на использование иностранных сотрудников.


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