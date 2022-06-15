Прокуратура предложила муниципалам дополнить Устав словами о вхождении в публичную власть

Муниципальное образование "Гражданка" на заседании совета 15 июня планирует рассмотреть предложение прокуратуры Калининского района об изменении Устава МО, следует из проекта повестки собрания. Депутат муниципалитета Вадим Сафонов рассказал ЗАКС.Ру, что прокуратура прислала в округ модельный акт и предложила дополнить основной документ округа пунктом о вхождении МО в "систему публичной власти".

"Органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ", - следует из документа.

В нем стоит отметка о дате отправления - 28 апреля 2022 года. А дата получения - 4 мая 2022 года.

Сафонов считает, что муниципалитету следует принять иные поправки в Устав. В нем надо прописать, что МО не входит в систему органов государственной власти и что муниципалитет может взаимодействовать с другими округами и органами госвласти, написал мундеп на своей странице во "ВКонтакте". По его мнению, так Устав не будет противоречить Конституции. В ней сказано, что органы местного самоуправления - самостоятельны, и не входят ни в какую систему органов власти.

Также письма из районных прокуратур пришли в другие муниципальные образования Петербурга. В частности, об аналогичном обращении ЗАКС.Ру рассказал глава МО "Автово" Илья Шмаков.

Напомним, в 2020 году в России приняли поправки к Конституции. В частности, об отнесении муниципалитетов к системе публичной власти.

София Саттарова