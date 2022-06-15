Петербургский "Пассажиравтотранс" увеличил количество автобусов на популярных маршрутах

ГУП "Пассажиравтотранс" Петербурга решил увеличить количестве автобусов на самых популярных городских маршрутах, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

Так, на маршруты №№ 33, 100, 123 и 300, курсирующие по Адмиралтейскому, Выборгскому, Красногвардейскому, Василеостровскому и другим районам, вышли 16 дополнительных автобусов.

"Теперь поездки станут комфортнее, а время ожидания транспорта сократится. Так, плановые интервалы движения по маршруту № 300 в "пиковые" периоды уменьшатся с 12 до 7 минут", - отчитались в "Пассажиравтотрансе".

Не так давно дополнительные 13 автобусов были направлены и на другие пассажирские направления.