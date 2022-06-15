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Петербургский "Пассажиравтотранс" увеличил количество автобусов на популярных маршрутах

фото ЗакС политика Петербургский "Пассажиравтотранс" увеличил количество автобусов на популярных маршрутах

ГУП "Пассажиравтотранс" Петербурга решил увеличить количестве автобусов на самых популярных городских маршрутах, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

Так, на маршруты №№ 33, 100, 123 и 300, курсирующие по Адмиралтейскому, Выборгскому, Красногвардейскому, Василеостровскому и другим районам, вышли 16 дополнительных автобусов.

"Теперь поездки станут комфортнее, а время ожидания транспорта сократится. Так, плановые интервалы движения по маршруту № 300 в "пиковые" периоды уменьшатся с 12 до 7 минут", - отчитались в "Пассажиравтотрансе".

Не так давно дополнительные 13 автобусов были направлены и на другие пассажирские направления.


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