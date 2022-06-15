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Новости 18:33

В 2022 году на строительство дорог в Петербурге потратят почти 13 млрд рублей

фото ЗакС политика В 2022 году на строительство дорог в Петербурге потратят почти 13 млрд рублей

Во время заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ петербургский глава Александр Беглов отчитался о том, как во вверенном ему городе идёт реализация программ нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

В нынешнем году на строительство новых городских автомагистралей выделено 12,89 млрд рублей, сообщил губернатор.

"Объём финансирования федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", который входит в нацпроект "Безопасные качественные дороги", достигает 8,711 млрд рублей, в том числе федеральное софинансирование – 1,604 млрд рублей. На ремонт улично-дорожной сети Петербурга направлено 4,802 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей — федеральное софинансирование", — приводит пресс-служба Смольного данные из отчёта.

В общей сложности, добавил также Беглов, ремонт затронет 46 автомагистралей совокупной протяжённостью более 82 км. Контракты уже заключены с подрядными организациями.


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