"Вакуума точно не будет, наверное": ПМЭФ проходит почти без западных партнеров

Фото Константина Ленькова

Стартовал XXV Петербургский международный экономический форум. Как и в прошлом году, он не может похвастаться большим списком западных участников из-за санкционного давления и массового ухода мировых бизнес-гигантов с отечественного рынка на фоне "спецоперации". Опрошенные ЗАКС.Ру гости юбилейного ПМЭФ признались, что все равно довольны мероприятием.

Юбилейный ПМЭФ проходит на фоне жесточайшего санкционного давления на Российскую Федерацию из-за "специальной военной операции" на территории Украины, которая продолжается с февраля. За это время Россия смогла стать мировым лидером по количеству введенных против нее санкций. Власти, впрочем, продолжают утверждать, что с большей частью мира сохранили хорошие отношения. Партнеры с Востока, таких стран, как Мали и Сирия, остаются желанными гостями.

Опрошенные ЗАКС.Ру посетители форума уверены, что большой нужды в западных странах и нет.

- Мне кажется, как раз в такое непростое время для России наше бизнес-сообщество, элита политическая, те люди, которым не безразлична судьба нашей родины, собрались, - сказал ректор Чебоксарского кооперативного университета Валерий Андреев. - Порядка 70 государств представлено. Это тоже дает людям уверенность, таким, как я, простым, так скажем, почувствовать, что мы не одни. То, что эти люди, несмотря на санкции, приехали сюда, дает надежду, что мы не одни и, однозначно, победа будет за нами.

Руководитель платформы Нацпроекты.рф Дмитрий Залужный, хоть и признает "отечественный уклон" в 2022 году, отмечает, что сокращение числа иностранных представителей – лишь вынужденная мера, а не тенденция. По его словам, более чем за 10 лет посещений ПМЭФ он не заметил серьезных изменений.

- В отличие от предыдущего времени форум более российский, чем международный, но это вполне очевидно. Клево, что расширено представление о регионах. [Сокращение числа иностранных участников] это не тенденция, это вынужденная мера в текущем году. Я не увидел тенденции сокращения в прошлом году, - поделился Залужный.

Исполнительный директор "Фарма инновации" Вадим Кукава подчеркнул, что на место бойкотирующих стран обязательно придут другие.

- Хороший, насыщенный форум. Хорошая программа. Много участников. Хотелось бы больше иностранцев. Свято место не бывает… Вакуума точно не будет, наверное. Если одни уходят – другие точно остаются, - считает Кукава.

Гостевой страной на форуме 2022 года стал Египет. Ему посвящены два больших павильона в национальной стилистике. В прошлый раз на их месте презентовали Катар.

Самый большой по площади стенд у Петербурга. В первый день форума Смольному не удалось завлечь к себе много посетителей. Лишь редкие участники форума приходили и в одиночестве рассматривали миниатюры "Острова фортов" и другие проекты. Один из них – трамвайный путь до микрорайона Славянка на юге города. Глава города Александр Беглов ожидается на площадке во второй день. Ему предстоит подписать несколько соглашений. Всего городские власти планируют заключить договоров на 200 млрд рублей.

О "специальной военной операции" на Украине напоминало не только малое количество иностранцев. Среди стендов регионов были представлены площадки движения "Росмолодежь" и "Общероссийский народный фронт", которые собирали средства для Донбасса. Если первые собирают лишь на "добрые" дела, вроде празднования дней рождений эвакуированных детей, то в ОНФ корреспонденту ЗАКС.Ру рассказали, что возможность отправить донат военным есть.







Бенефициары вырученных средств тоже планируют посетить форум. Глава ДНР Денис Пушилин уже прибыл в Петербург. Вместе с Бегловым он открывал форум полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости.

На площадке форума состоялся брифинг официального представителя МИД Марии Захаровой, которая в очередной раз рассказала о фейках от украинских спецслужб, Западе, который желает поражения России, и недобросовестности журналистов CNN.

Главным открытием в первый день форума для посетителей стал робот-бариста Дуняша, которая шутила и делала селфи, пока наливала кофе и газированные напитки. С "девушкой" решил познакомиться даже спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

Другим гвоздем первых часов ПМЭФ стал Филипп Киркоров, который решил инвестировать средства в строительство развлекательного комплекса в Ленинградской области. Глава региона Александр Дрозденко отметил, что Киркоров у него дополнительных средств на стройку не просил. Певец в свою очередь не стал рассказывать, сколько вложил личных денег. Общий объем инвестиций превышает 1,5 млрд рублей.

Во второй день ПМЭФ, 16 марта, начнется деловая программа. Кроме того, состоится торжественное открытие, на котором губернатор Беглов выступит с приветственным словом.

Текст и фото - Константин Леньков