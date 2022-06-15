Петербургские справороссы озаботились нехваткой остановок

Фракция "Справедливая Россия – За правду" в Заксобрании готовит список мест, нуждающихся в устройстве остановок общественного транспорта, сообщила 15 июня вице-спикер городского парламента Марина Шишкина. Попутно она призвала петербуржцев принять участие в формировании перечня.

"15 июля завершается транспортная реформа, маршрутки уйдут с дорог Санкт-Петербурга, а значит, посадка и высадка пассажиров "по требованию" станет невозможной", - объяснила задумку Шишкина в своем Telegram-канале. Она указала, что городские власти намереваются обустроить 298 остановок, "однако этого может быть недостаточно".

Решившихся поучаствовать в составлении списка Шишкина попросила прилагать к адресам потенциальных остановок объяснения, почему они там нужны. Готовый перечень она пообещала отправить в комитет по развитию транспортной инфраструктуры, а также профильному вице-губернатору.