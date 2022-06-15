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Новости 15 июня, 20:12

Росстат сообщил о недельной дефляции

фото ЗакС политика Росстат сообщил о недельной дефляции

За неделю с 4 по 10 июня Росстат зафиксировал в России дефляцию на уровне 0,14 %, говорится в опубликованном в среду отчете службы. При этом, согласно официальным данным, с начала года цены в России выросли на 11,64 %.

Среди подешевевших за неделю продуктов оказались сахар-песок (-1,4 %), стерилизованное молоко (-0,9 %) и куриные яйца (-0,8 %). Свинина, гречневая крупа, макаронные изделия и черный чай подешевели в среднем на 0,5 %.

В то же время выросли цены на маргарин (+0,9 %), полукопченые и варено-копченые колбасы (+0,7 %), рис (0,5 %), а также на поваренную соль, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания (+0,4 %).

Томаты в среднем подешевели на 8,9 %, огурцы – на 8,3 %, белокочанная капуста – на 6,4 %, а бананы – на 3,1 %. Из непродовольственных товаров зубные щетки подорожали на 1,3 %, спички – на 1 %, зубные пасты и туалетное мыло – на 0,6 %.

"Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились", - сообщили в Росстате.


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