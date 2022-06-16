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Минпросвещения замыслило проверять нормативные акты на соответствие правилам русского языка

фото ЗакС политика Минпросвещения замыслило проверять нормативные акты на соответствие правилам русского языка

Минпросвещения выступило за то, чтобы сделать знание норм русского языка одним из обязательных условий при поступлении на госслужбу, рассказал 15 июня РБК. Также ведомство намерено "создавать условия для соблюдения должностными лицами норм и правил современного русского языка".

Документ размещен на портале проектов нормативных актов, он вносит поправки к закону "О государственном языке Российской Федерации". Согласно пояснительной записке, проект "подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве" и направлен на "осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными ‎и муниципальными служащими, гражданами Российской Федерации норм и правил современного русского литературного языка".

Документ предусматривает процедуру обязательной проверки законов, заявлений и иных нормативных актов на соответствие нормам русского литературного языка. Кроме того Минпросвещения выступает за включение защиты и поддержки русского языка в список показателей для оценки эффективности деятельности региональных властей.

Фото: pixabay


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