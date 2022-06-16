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Новости 10:22

Выходцев из Украины и Донбасса без разрешительных документов обяжут покинуть Россию

фото ЗакС политика Выходцев из Украины и Донбасса без разрешительных документов обяжут покинуть Россию

Граждане Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганских республик без документов на проживание и трудовую деятельность должны будут покинуть Россию после 17 августа, сообщило в четверг ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Как объяснили в полиции, сейчас на территории России действует президентский указ о приостановлении течения сроков временного пребывания иностранцев и сроков их постановки на учет без продления. "Указанные меры действуют до истечения 90 суток с даты снятия введенных Российской Федерацией временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством", — говорится в сообщении МВД.

Между тем, 20 мая правительство сняло такие ограничения с Абхазии, Белоруссии, ДНР и ЛНР, а также Казахстана, Китая, Монголии, Украины и Южной Осетии. Таким образом, гражданам этих государств, не имеющих при себе разрешительных документов, следует покинуть Россию в срок до 17 августа. Кроме того, 6 июня правительство сняло ограничения на транспортное сообщение с Армении и Киргизии, их гражданам без необходимых бумаг установлен срок для выезда до 3 сентября.

"В связи с постепенным снятием временных ограничений на транспортное сообщение перечень государств будет дополняться", — пообещали в МВД.


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