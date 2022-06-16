Силуанов готов пересадить чиновников на "Лады"

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что государство может взять на себя риски по реализации отечественной продукции, например, пересадить чиновников на "Лады". Возможные перемены в правительственном автопарке обсудили на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня.

- В условиях, когда нам нужно производить больше собственных товаров, собственной продукции, которая раньше завозилась, мы сейчас готовы, и нам нужно взять определенные риски реализации этих продуктов. <...> Государство скажет "Давай производить подушку безопасности в "Ладе", мы тебе обеспечим спрос", - сказал глава Минфина.

Модератор встречи, депутат Государственной думы Андрей Макаров прервал Силуанова, сказав, что подобные эксперименты проводились в 90-х и не показали "достаточной эффективности".

Константин Леньков