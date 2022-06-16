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Новости 11:57

Силуанов готов пересадить чиновников на "Лады"

фото ЗакС политика Силуанов готов пересадить чиновников на "Лады"

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что государство может взять на себя риски по реализации отечественной продукции, например, пересадить чиновников на "Лады". Возможные перемены в правительственном автопарке обсудили на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня. 

- В условиях, когда нам нужно производить больше собственных товаров, собственной продукции, которая раньше завозилась, мы сейчас готовы, и нам нужно взять определенные риски реализации этих продуктов. <...> Государство скажет "Давай производить подушку безопасности в "Ладе", мы тебе обеспечим спрос", - сказал глава Минфина. 

Модератор встречи, депутат Государственной думы Андрей Макаров прервал Силуанова, сказав, что подобные эксперименты проводились в 90-х и не показали "достаточной эффективности".

Константин Леньков


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