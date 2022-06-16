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Новости 12:10

Смольный готовится обновить нормативы накопления отходов

фото ЗакС политика Смольный готовится обновить нормативы накопления отходов

В петербургских зданиях измеряют объемы и массу твердых коммунальных отходов для последующего изменения нормативов накопления ТКО, известили 16 июня в комитете по природопользованию.

Под нормативом потребления понимается среднее количество коммунальных отходов за определенный промежуток времени. Наравне с другими, этот показатель применяется при расчете стоимости услуг по вывозу мусора.

Актуализацию нормативов рекомендуется проводить каждые пять лет, уточнили в комитете. При этом прежние нормативы были установлены в апреле 2017 года.

Как рассказал замглавы комитета по природопользованию Иван Казаков, измерения ведутся в многоквартирных и индивидуальных жилых домах и общежитиях наравне с "объектами общественного назначения различных категорий". "Проводимая работа позволит установить нормативы накопления ТКО для более чем 25 новых категорий объектов общественного назначения", — отметил он.

Измерения проводятся в течение целого года для того, чтобы охватить все сезоны. Ожидается, что их завершат зимой, после чего актуализируют нормативы накопления ТКО.

Фото: pixabay


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