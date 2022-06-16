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Новости 12:17

Петербургский завод "Невская палитра" откроет филиал в Ленобласти

фото ЗакС политика Петербургский завод "Невская палитра" откроет филиал в Ленобласти

Лакокрасочный завод "Невская палитра" откроет свое представительство в Ленобласти. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее соглашение руководство предприятия и губернатор Александр Дрозденко подписали в ходе Петербургского международного экономического форума. Новое производство расположится в Федоровском поселении Тосненского района.

"Известный в профессиональном сообществе художников бренд выбрал для своего развития Ленинградскую область. Уверен, что новое предприятие внесет большой вклад в развитие творческих проектов и талантливых художников России", - произнес Дрозденко.

Объем инвестиций в проект составил около 2 млрд рублей. Ожидается, что благодаря его реализации к 2025 году появится 350 новых рабочих мест.

Отметим, что завод, базирующийся на Сердобольской улице, отсчитывает свою историю с 1934 года. Среди его партнеров значатся Эрмитаж и Русский музей.


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