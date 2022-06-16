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Новости 12:18

Депутат Госдумы Кошелев предложил провести ревизию памятников архитектуры в России

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Кошелев предложил провести ревизию памятников архитектуры в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев на дискуссии ПМЭФ о музеефикации городов посетовал на "девальвацию" понятия памятника архитектуры, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Депутат заявил, что в его родном городе Самаре эксперты назначают памятниками архитектуры все подряд:

 ⁃ Эти памятники возникли в виду лжеподхода к выявлению памятников. Они все — вновь выявленные. Это центральная часть города. Эксперты заходят и для того, чтобы потом отторговывать, объявляют все повально памятниками архитектуры. 

Поэтому стоит по всей России провести ревизию этих памятников, считает Кошелев. 

 ⁃ По всей стране, по всем региональным столицам надо провести аудит памятников архитектуры, сделать ревизию всего того, что есть, и разработать механизм по тем объектам, которые на самом деле требуют сохранения, требуют того, чтобы в них вернулась жизнь, - предложил парламентарий.

Он добавил, что сохранять памятники архитектуры необходимо. Для этого надо разработать жесткие требования по правилам их восстановления, уверен Кошелев.

София Саттарова


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