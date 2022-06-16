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Новости 12:45

Минцифры констатировало резкое падение посещаемости Facebook**, Instagram** и Twitter в России

фото ЗакС политика Минцифры констатировало резкое падение посещаемости Facebook**, Instagram** и Twitter в России

Глава Минцифры Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме заявил о существенной потере трафика, с которой столкнулись в России заблокированные Роскомнадзором американские социальные сети Facebook**, Instagram** и Twitter. Раньше на них приходилось 10–12 процентов всего трафика мобильных операторов так называемой "большой четверки"

"Те цифры, которые у нас есть, показывают, что только пятая часть этого трафика ушла в VPN. На 80% закончилось потребление", - приводит фрагмент его выступления "Интерфакс".

Лидером трафика по-прежнему с 18 процентами остается YouTube. Кроме того, по данным Шадаева, по этому показателю "подросли" Telegram (до более чем 6 процентов) и "ВКонтакте" (до более чем 10 процентов).

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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