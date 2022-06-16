"Самое современное архивное здание в РФ": Матвиенко открыла новый петербургский филиал архива РАН

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на торжественной церемонии открытия нового здания, в котором расположились хранилища петербургского филиала архива Российской академии наук. По словам чиновницы, событие стало хорошим подарком к 350-летию со дня рождения основателя города Петра I, которое отмечали на прошлой неделе.

"Это здание — самое современное архивное здание в Российской Федерации", - произнесла она.

Отдельную благодарность за реализацию проекта Матвиенко передала президенту Владимиру Путину, оговорив, что делает это не только "для протокола".

"Когда я обратилась к нему, он сразу поддержал этот проект. И благодаря его участию он двигался, не без трудностей, но важен результат", - подытожила третий человек в государстве.

Научное учреждение заняло здание в Московском районе по адресу Киевская улица, 5, корпус 9.