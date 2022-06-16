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Новости 15:38

В Петербурге дали семь суток ареста фигуранту расистского скандала в общественном транспорте

фото ЗакС политика В Петербурге дали семь суток ареста фигуранту расистского скандала в общественном транспорте

Фрунзенский районный суд Петербурга назначил семь суток административного ареста 33-летнему Никите Устюжанину, получившему известность в этом месяце в связи с расистским скандалом в салоне автобуса. В спецприемник его отправили по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, по второму протоколу ему также дали 50 часов обязательных работ (статья 20.3.1 КоАП, "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). На слушании горожанин в свое оправдание заявил о том, что в момент совершения хулиганских действий был пьян.

Напомним, что на неделе в социальных сетях получило распространение видео, записанное темнокожей моделью и блогером Стеллой Казийакой, которую из ксенофобских соображений публично оскорблял неизвестный ей молодой человек.


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