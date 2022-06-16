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Новости 16:10

Потупчик на ПМЭФ предложила ввести в школах уроки фактчекинга

фото ЗакС политика Потупчик на ПМЭФ предложила ввести в школах уроки фактчекинга

Президент "Фонда открытой новой демократии" Кристина Потупчик выступила на дискуссии "Fake News в эпоху глобализации" в рамках ПМЭФ-2022. Она считает, что интернет должен превратиться из среды обитания в среду осторожности. 

По мнению Потупчик, необходимо ввести в вузах и школах предметы по цифровой гигиене, чтобы учить детей и подростков делать фактчекинг. 

Она добавила, что со взрослым населением тоже стоит работать. Им необходимо предоставлять контент о том, как создаются фейки, сказала глава "ФОНД". В пример она привела работу канадского комика Натана Филдера, который запустил вирусный ролик о спасающем козлёнка поросёнке. Позже Филдер опубликовал видео, в котором объяснил, как снял этот фейк, рассказала Потупчик.

По ее словам, есть и другие варианты того, как можно обучить людей не верить всему подряд и перепроверять информацию.

София Саттарова


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