В Тихвине простятся с погибшим на Украине земляком

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Тихвина Егор Папуков, рассказал 16 июня 47channel.ru. Прощание с ним состоится в пятницу, 17 июня.

Свои соболезнования родным военнослужащего принес губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. "Мы прощаемся с человеком большого мужества, отдавшим жизнь за Родину, за мирных людей на Донбассе, за будущее без нацизма", — заявил он и добавил, что вместе с близкими Папукова "глубоко скорбят сегодня тихвинцы и все ленинградцы". "Разделяю боль огромной утраты с родными и близкими героя, его одноклассниками по тихвинской школе № 1, друзьями и однополчанами", — добавил глава региона.

Также свои соболезнования родным Папукова принесли районный и городской советы депутатов, а вместе с ними и администрация Тихвинского района.

Отпевание бойца состоится 17 июня в полдень в Спасо-Преображенском соборе Тихвина, похороны на воинском кладбище назначены на 13:00.