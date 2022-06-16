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Новости 16:58

Ростуризм разработал турмаршрут по любимым местам Путина в Сибири

фото ЗакС политика Ростуризм разработал турмаршрут по любимым местам Путина в Сибири

Глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках Петербургского международного экономического форума рассказала о новых разработанных ведомством турмаршрутах, на которые выделено 1,2 млрд рублей. Один из них носит название "Сибирские каникулы" и посвящен любимым местам российского президента Владимира Путина в российской тайге. Протяженность маршрута составляет 1,2 тысячи км, он рассчитан на восемь дней.

"В нем соединились и невероятно красивая природа, и очень яркая этника сибирских народов, уникальные артефакты — золото скифов, грандиозные усыпальницы вождей доисторических царств Среднего Енисея, культовые места буддизма в Тыве и многое-многое другое", - приводит рассказ Догузовой ТАСС.

По словам чиновницы, "Сибирские каникулы" уже прошли экспертизу, и первые желающие отправиться по нему смогут это сделать в середине июля. Остальные четыре маршрута получили названия "Государевы каникулы" (между двумя российскими столицами), "Кузбасс - огонь в сердце", "Жигулевские выходные" (по Самарской области) и "Здесь начинается день" (по Сахалину).


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