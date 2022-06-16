"Горскую" передали в новые руки

Фото Софии СаттаровойНа полях ПМЭФ-2022 правительство Петербурга заключило соглашение о развитии земли под бывшей стройплощадкой "Горская". Заняться этим, в том числе, должен "Яхт-клуб Санкт-Петербурга", хотя год назад, на прошлом форуме, это право отдали компании "Мегалайн". СМИ связывают ее с бизнесменом Евгением Пригожиным, а "Яхт-клуб СПб" - с "Газпромом".

В рамках ПМЭФ губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соглашение о сотрудничестве с командором "Яхт-клуб Санкт-Петербурга" Владимиром Любомировым и гендиректором АО "Корпорация Туризм.РФ" Сергеем Сухановым. Документ касается создания туристического кластера на бывшей стройплощадке "Горская" в Приморском районе.

В пресс-службе губернатора уточнили, что проект подразумевает создание яхтенного порта и многофункционального развлекательного центра. Также на территории планируется организовать общественно-деловое пространство и объекты для туризма и спорта. Объем планируемых инвестиций - 10 млрд рублей, уточнили в пресс-службе.

Годом ранее, на ПМЭФ-2021 правительство Петербурга заключило аналогичное соглашение, но с компанией "Мегалайн". СМИ связывали ее со структурами бизнесмена Евгения Пригожина.

На форуме в 2021 году "Мегалайн" презентовала свое видение по развитию территории. Как писала "Фонтанка", на месте "Горской" организация хотела создать набережную, Морской кластер, Парк инноваций и Музей дамбы с обзорной площадкой. Проект представлен на сайте "Мегалайна". Компания пишет, что потратила на его разработку 30 млн рублей и планирует инвестировать еще 33 млрд рублей.

"Мегалайн" в ноябре 2021 года подала заявку в комитет по инвестициям Петербурга на получение статуса стратегического инвестора, писал "Деловой Петербург". СМИ со ссылкой на представителя компании утверждало, что "Мегалайн" планирует начать работы в I квартале 2022 года. Петербургское ведомство об одобрении заявки организации не сообщало.

Примерно за 20 минут до подписания соглашения Бегловым, Любомировым и Сухановым, на ПМЭФ закончилась презентация решений архитектурного конкурса площадки "Горская", которую провела компания "Мегалайн". После подробного описания проекта, гендиректор организации Геннадий Корупятник заявил, что реализовать идеи не получится:

- Вчера вечером совсем поздно мы узнали, что в правительстве подписано официальное уведомление "Мегалайн" о расторжении соглашения, подписанного год назад на этих же полях. В одностороннем порядке, без объяснения причин.

Корупятник добавил, что правительство Петербурга должно заключить новое соглашение на полях ПМЭФ по территории "Горской". Только в этот раз там якобы планируют построить частный яхт-клуб, заявил гендиректор "Мегалайна". По его словам, эту новость компания получила "неожиданно совершенно, в полном недоумении".

При этом о планируемом соглашении между Петербургом и "Яхт-клубом Санкт-Петербурга", генеральным партнером которого является "Газпром", стало известно как минимум в начале текущей недели. Еще ранее о нем писали СМИ.

Входящие в медиагруппу "Патриот" (глава попечительского совета - Пригожин) издания в начале июня стали активно рассказывать о проекте "Мегалайна" по развитию территории "Горской", а также напоминать, что на ПМЭФ-2021 компания заключила соглашение с городом и там присутствовал Беглов.

Ряд других СМИ в то же время рассказывали, что губернатор Петербурга якобы передает территорию "Горской" своему зятю Павлу Белову, который работает замгендиректора по общим вопросам в ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург". В результате новых договоренностей на заливе якобы появится элитное жилье, писали СМИ, а первоисточник данной информации - анонимный Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. ЗАКС.Ру не смог найти никакой другой информации об упоминаемом в изданиях элитном жилом комплексе "Клуб-19".

Корупятник пообещал, что сложившуюся ситуацию компания просто так не оставит и "будет бороться". Беглов же, подписывая новое соглашение, заявил, что проект "Яхт-клуба" станет важным шагом в развитии парусного спорта в Петербурге.

София Саттарова