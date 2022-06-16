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Новости 18:26

На реставрацию крепости Орешек уйдет свыше 10 млрд рублей

фото ЗакС политика На реставрацию крепости Орешек уйдет свыше 10 млрд рублей

Крепость Орешек нуждается в многолетней реставрации, на которую в общей сложности планируют потратить более 10 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга (ГМИ) Владимира Кириллова. Крепость XIV века подведомственна ГМИ с 1965 года.

"Работы очень много - это и реставрация стен, и восстановление церкви, и восстановлением казарм. Все, что было разрушено в годы Великой Отечественной войны - все это надо восстанавливать. Это будет сделано не в один год, это целая программа", - рассказал он.

По словам Кириллова, прокладывать кабель в крепости доверили группе "ЛСР". Музейщик также анонсировал масштабные реставрационные работы в Петропавловской крепости. Расходы на эти нужды поделят между собой Смольный, банк "Санкт-Петербург", Сбербанк и "Лукойл".


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