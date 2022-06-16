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Новости 18:53

В центре Петербурга задержали пикетчика с пацифистским плакатом

фото ЗакС политика В центре Петербурга задержали пикетчика с пацифистским плакатом

Петербургские правоохранители задержали активиста Алексея Дудинского, вставшего у Гостиного двора 16 июня с плакатом пацифистского содержания. Как следует из сообщения правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*, на своем плакате демонстрант задался вопросом о сути военной спецоперации на Украине. У активиста также возник вопрос к статье 20.3.3 КоАП о дискредитации армии, активно применяемой к его единомышленникам.

Дудинского увезли в отдел полиции №28. Туда же отправился адвокат Сергей Подольский, представляющий правозащитный проект.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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