В центре Петербурга задержали пикетчика с пацифистским плакатом

Петербургские правоохранители задержали активиста Алексея Дудинского, вставшего у Гостиного двора 16 июня с плакатом пацифистского содержания. Как следует из сообщения правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*, на своем плакате демонстрант задался вопросом о сути военной спецоперации на Украине. У активиста также возник вопрос к статье 20.3.3 КоАП о дискредитации армии, активно применяемой к его единомышленникам.

Дудинского увезли в отдел полиции №28. Туда же отправился адвокат Сергей Подольский, представляющий правозащитный проект.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов