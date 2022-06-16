ЗакС рассмотрит законопроект об использовании ГЧП при строительстве приютов

В банке законопроектов на сайте Законодательного собрания Петербурга 16 июня появилась инициатива, позволяющая использовать схему государственно-частного партнерства при возведении приютов для бездомных животных. На днях аналогичный общефедеральный закон подписал президент Владимир Путин.

Проект, вносящий изменения в петербургское законодательство, подготовили единороссы Павел Крупник, Денис Четырбок, Алексей Макаров и Анастасия Мельникова. В пояснительной записке они написали, что "существующие частные приюты не могут вместить всех "нуждающихся" животных".

Напомним, в Петербурге действует только частные приюты для бездомных животных. Их в городе организовано 17. В начале 2021 года губернатор Александр Беглов обещал создать два государственных приюта. По мнению петербургских депутатов, этого тоже будет недостаточно.