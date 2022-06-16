Coca-Cola прекратит выпуск и продажу своей продукции в России

Компания Coca-Cola, производящая прохладительные напитки, больше не будет продавать и выпускать в России продукцию своих брендов, среди которых - Sprite, Fanta и Shweppes. На официальное заявление производителя ссылается 16 июня агентство Reuters. В заявлении говорится, что складские запасы клиентов Coca-Cola HBC AG в России сегодня находятся на грани истощения. Компания располагает десятью заводами в России.

Тем временем, "Фонтанка" пишет, что на презентации в Петербурге Coca-Cola продемонстрировала россиянам будущие бренды, призванные заменить Coca-Cola и Fanta. На бутылках, выполненных в принципиально новом дизайне, будет написано Funky Monkey Cola и Funky Monkey Orange, соответственно. При этом участники презентации пообещали, что вкус новинок будет мало отличаться от вкуса напитков, которым в ближайшее время суждено исчезнуть с рынка.

О приостановке деятельности в России руководство Coca-Cola объявляло еще в начале марта, объясняя это знаком протеста против военной спецоперации на Украине.